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Транспорт и связь 08.11.2021 20:27

Sydney Airport приняла предложение группы инвесторов о покупке за $17,4 млрд

Sydney Airport Ltd., оператор аэропорта Сиднея, принял предложение консорциума инвесторов о покупке, оценивающее компанию в 23,6 млрд австралийских долларов ($17,4 млрд).

Сделку предстоит одобрить акционерам компании, а также регулирующим органам. Собрание акционеров, на котором пройдет голосование по этому вопросу, состоится в первом квартале 2022 года.

Консорциум инвесторов, в которой входят IFM Australian Infrastructure Fund, IFM Global Infrastructure Fund, AustralianSuper, QSuper и Global Infrastructure Partners (GIP), в сентябре улучшил предложение о покупке Sydney Airport во второй раз - до 8,75 австралийского доллара. Изначально инвесторы предлагали 8,25 доллара за акцию компании, а потом повысили его до 8,45 доллара за акцию. Оператор аэропорта Сиднея отклонил оба предложения, посчитав их слишком низкими.

Последнее предложение консорциума инвесторов было одобрено советом директоров, который рекомендовал акционерам поддержать сделку.

До начала пандемии аэропорт Сиднея принимал ежемесячно порядка 4 млн пассажиров, однако пассажиропоток резко упал в марте прошлого года, когда власти Австралии практически полностью остановили международные перелеты и ввели ограничения на выезд из страны для своих граждан.

Границы Австралии, как ожидается, останутся закрытыми до середины 2022 года, поскольку программа массовой вакцинации в стране реализуется медленно.

Акции Sydney Airport подорожали на 2,8%, до 8,45 доллара по итогам торгов в Сиднее в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 32%.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, АЭРОПОРТ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]