Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что планирует посетить Россию в ближайшее время в рамках первой официальной поездки в Европу и в Азию, в ходе которой он намерен обсуждать тему Афганистана.

"В ходе предстоящей поездки я планирую посетить Пакистан, Россию и Индию", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга в понедельник.

В ночь на понедельник Уэст написал на своей странице в твиттере, что отправляется в поездку в страны Европы и Азии, "чтобы обсудить дальнейшие пути касательно Афганистана с союзниками и партнерами".

"Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы быть эффективным", - отметил он.

Ранее в этом году Уэст сменил на посту спецпредставителя США по Афганистану дипломата Залмая Халилзада.