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Дальнее зарубежье 08.11.2021 19:36

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что планирует посетить Россию в ближайшее время в рамках первой официальной поездки в Европу и в Азию, в ходе которой он намерен обсуждать тему Афганистана.

"В ходе предстоящей поездки я планирую посетить Пакистан, Россию и Индию", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга в понедельник.

В ночь на понедельник Уэст написал на своей странице в твиттере, что отправляется в поездку в страны Европы и Азии, "чтобы обсудить дальнейшие пути касательно Афганистана с союзниками и партнерами".

"Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы быть эффективным", - отметил он.

Ранее в этом году Уэст сменил на посту спецпредставителя США по Афганистану дипломата Залмая Халилзада.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]