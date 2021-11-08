Более 2 тыс. беженцев скопились перед на границе с Польшей и начали разрушать польские заграждения - Госпогранкомитет Беларуси

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, перед заграждениями находятся более 2 тыс. человек.
"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК в понедельник.
По данным ГПК, "беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности".
"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - сказано в сообщении Госпогранкомитета.
В нем также отмечается, что "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".
Между тем госагентство БелТА утверждает, что на границе с Польшей скопилось около 3 тыс. человек.
"Большинство из них, как рассказали мигранты, курды. Сейчас у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. В толпе много детей. В Польшу их не пускают", - говорится в сообщении госагентства. По данным БелТА, конечная цель для многих - Германия.
Ранее в понедельник министерство обороны Польши проинформировало о новых попытках мигрантов незаконно пересечь границу с Польшей со стороны Белоруссии.
"Министерство обороны сообщает об очередных попытках мигрантов преодолеть границу в районе КПП "Кужницы". На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, как мужчина с белорусской стороны режет пограничное заграждение. Польские правоохранители используют против нападающих слезоточивый газ", - сообщается в твиттере минобороны Польши в понедельник.
Ситуация на границе Польши и Беларуси значительно осложнилась после того, как ранее в понедельник с белорусской стороны границы собралось внушительное количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.
Польское МВД сообщило об усилении защиты восточной границы страны, в состояние полной готовности приведены резервисты в восточных воеводствах.
По его данным, польские силы, осуществляющие охрану границы с Белоруссией, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
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