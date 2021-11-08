Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.11.2021 19:50

Более 2 тыс. беженцев скопились перед на границе с Польшей и начали разрушать польские заграждения - Госпогранкомитет Беларуси

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, перед заграждениями находятся более 2 тыс. человек.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК в понедельник.

По данным ГПК, "беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности".

"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - сказано в сообщении Госпогранкомитета.

В нем также отмечается, что "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".

Между тем госагентство БелТА утверждает, что на границе с Польшей скопилось около 3 тыс. человек.

"Большинство из них, как рассказали мигранты, курды. Сейчас у польской границы, по оценкам самих беженцев, их скопилось около 3 тыс. В толпе много детей. В Польшу их не пускают", - говорится в сообщении госагентства. По данным БелТА, конечная цель для многих - Германия.

Ранее в понедельник министерство обороны Польши проинформировало о новых попытках мигрантов незаконно пересечь границу с Польшей со стороны Белоруссии.

"Министерство обороны сообщает об очередных попытках мигрантов преодолеть границу в районе КПП "Кужницы". На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, как мужчина с белорусской стороны режет пограничное заграждение. Польские правоохранители используют против нападающих слезоточивый газ", - сообщается в твиттере минобороны Польши в понедельник.

Ситуация на границе Польши и Беларуси значительно осложнилась после того, как ранее в понедельник с белорусской стороны границы собралось внушительное количество мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Польское МВД сообщило об усилении защиты восточной границы страны, в состояние полной готовности приведены резервисты в восточных воеводствах.

По его данным, польские силы, осуществляющие охрану границы с Белоруссией, уже пресекли по меньшей мере одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ГРАНИЦА, ПОЛЬША, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Пограничные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План взаимодействия на 2018-2019 гг.

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]