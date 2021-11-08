В Азербайджане зафиксирован спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1,31 тыс. человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 548 тыс. 591, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2,631 тыс. случаев заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 293.
От COVID-19 вылечились 509 тыс. 201 человек, в том числе 1 тыс. 445 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 32 тыс. 97 человек.
За сутки медики провели 8 тыс. 34 теста на коронавирус против 12 тыс. 367 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 292 тыс. 250 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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