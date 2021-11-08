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Регион 08.11.2021 20:06

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Пенитенциарная служба Грузии распространила заявление, согласно которому бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси.

Между тем депутат Верховной Рады Украины и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько утверждает, что экс-президента Грузии, который голодает почти 40 дней, без согласования с родственниками и адвокатами из тюрьмы в городе Рустави перевели в Глдани (район в Тбилиси).

"Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского омбудсменов, позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни - Глдани!", - сообщила Ясько на своей странице в фейсбуке в понедельник.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]