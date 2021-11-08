Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Пенитенциарная служба Грузии распространила заявление, согласно которому бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси.
Между тем депутат Верховной Рады Украины и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько утверждает, что экс-президента Грузии, который голодает почти 40 дней, без согласования с родственниками и адвокатами из тюрьмы в городе Рустави перевели в Глдани (район в Тбилиси).
"Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского омбудсменов, позиции Украины; его перевели в самое опасное место для его жизни - Глдани!", - сообщила Ясько на своей странице в фейсбуке в понедельник.
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