Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.11.2021 20:27

Трамп может объявить о планах баллотироваться на пост президента США после промежуточных выборов в Конгресс

Бывший президент США Дональд Трамп планирует дождаться окончания промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, после которых он может объявить, будет ли баллотироваться на пост президента США, сообщает в понедельник Fox News.

"Я определенно думаю об этом, и мы посмотрим, что будет. Честно говоря, мне кажется, многие обрадуются этому решению, скорее всего, я объявлю после промежуточных выборов", - заявил Трамп в интервью каналу, отвечая на вопрос о его планах.

Бывший президент отметил, что его слова пока не означают, что он наверняка будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США.

"Это еще не означает, что я объявлю", - сказал он, отвечая на вопрос, привязано ли его решение к конкретному сроку.

"Возможно, это уместно, многие люди ждут, что это решение будет принято", - добавил Трамп.

Он не стал отвечать на вопрос, чью кандидатуру он бы предпочел видеть на пост вице-президента, отметив, что "в Республиканской партии много замечательных людей".

Трамп на выборах президента США 2020 года проиграл Джо Байдену. По мнению Трампа, он потерпел поражение лишь потому, что результаты выборов были подтасованными, а сами выборы стали "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября 2022 года, традиционно эти выборы проходят в середине президентского срока.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Экс-президент США Трамп анонсировал запуск собственной соцсети TRUTH Social Трамп подал в суд на племянницу и на The New York Times из-за статьи о его финансах и налогах Обвинение предъявлено юристу, заявлявшему о связи бизнеса Трампа с Россией Трамп отрицает, что планировал нанести удар по Китаю Трамп будет комментировать боксерский поединок в годовщину терактов 11 сентября Трамп подверг критике ход вывода войск США из Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]