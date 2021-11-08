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Спецпредставитель США по Афганистану видит необходимость в сотрудничестве с Россией и Китаем

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что США продолжат сотрудничать с Россией, Китаем, странами Центральной Азии по афганской тематике.

"Нам необходимо сотрудничать со странами региона - с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном и другими государствами центральной Азии - по вопросу нашего общего интереса в стабильном Афганистане, который не представляет угрозу своим соседям, в мире сам с собой и уважает права человека, женщин и меньшинств", - заявил Уэст журналистам в ходе телефонного брифинга в понедельник.

Он также отметил, что на данный момент в США не рассматривают возможность открытия посольства в Кабуле.

"Что касается посольства в Кабуле, то в настоящее время мы не рассматриваем всерьез такую возможность", - сказал дипломат.

В ходе брифинга, как сообщалось, Уэст заявил, что в скором времени посетит Россию.

Ранее в этом году Уэст сменил на посту спецпредставителя США по Афганистану дипломата Залмая Халилзада.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, АФГАНИСТАН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]