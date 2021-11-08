Спецпредставитель США по Афганистану видит необходимость в сотрудничестве с Россией и Китаем

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что США продолжат сотрудничать с Россией, Китаем, странами Центральной Азии по афганской тематике.
"Нам необходимо сотрудничать со странами региона - с Россией, Китаем, Пакистаном, Ираном и другими государствами центральной Азии - по вопросу нашего общего интереса в стабильном Афганистане, который не представляет угрозу своим соседям, в мире сам с собой и уважает права человека, женщин и меньшинств", - заявил Уэст журналистам в ходе телефонного брифинга в понедельник.
Он также отметил, что на данный момент в США не рассматривают возможность открытия посольства в Кабуле.
"Что касается посольства в Кабуле, то в настоящее время мы не рассматриваем всерьез такую возможность", - сказал дипломат.
В ходе брифинга, как сообщалось, Уэст заявил, что в скором времени посетит Россию.
Ранее в этом году Уэст сменил на посту спецпредставителя США по Афганистану дипломата Залмая Халилзада.
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