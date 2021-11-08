США планируют выдвинуть обвинения против россиянина и украинца по делу о кибермошенничестве

Министерство юстиции США, как ожидается, позже в понедельник объявит о предъявлении обвинений гражданину России Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, против них выдвинут обвинения в сговоре с целью мошенничества и в сговоре с целью отмывания денег.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, Полянину - 28 лет, и он находится на свободе, отмечает CNN. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

Кроме того, как ожидается, Минюст объявит об изъятии порядка $6 млн, которые вымогатели получили от своих жертв после кибератаки.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.