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Дальнее зарубежье 08.11.2021 22:30

США планируют выдвинуть обвинения против россиянина и украинца по делу о кибермошенничестве

Министерство юстиции США, как ожидается, позже в понедельник объявит о предъявлении обвинений гражданину России Евгению Полянину и гражданину Украины Ярославу Васинскому по статьям, связанным с кибермошенничеством, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В частности, против них выдвинут обвинения в сговоре с целью мошенничества и в сговоре с целью отмывания денег.

Васинскому 22 года, он задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, Полянину - 28 лет, и он находится на свободе, отмечает CNN. Предположительно, эти мужчины входят в хакерскую группировку REvil, которая стояла за крупной атакой на американскую компанию в июле этого года.

Кроме того, как ожидается, Минюст объявит об изъятии порядка $6 млн, которые вымогатели получили от своих жертв после кибератаки.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

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Тэги: США, РОССИЯНИН, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]