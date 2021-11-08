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Дальнее зарубежье 08.11.2021 23:33

Расходы Citigroup на закрытие розничного бизнеса в Южной Корее превысят $1 млрд

Citigroup Inc. потратит $1,2-1,5 млрд на выплаты сотрудникам в связи с закрытием потребительского подразделения в Южной Корее.

Американский банк сообщил в документации, что это затраты, связанные с увольнениями и выплатой пособий. Они будут учтены в отчетности за 2021-2022 гг.

В апреле Citi заявила, что планирует выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию, в рамках плана по упрощению работы и увеличению прибыли.

К настоящему времени Citi заключил сделку только по продаже австралийского банка, хотя, по словам руководителей, заявки на покупку других подразделений есть.

Изменение стратегии глобального розничного бизнеса Citi позволит группе увеличить целевые инвестиции в те бизнес-направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны. В результате в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом - в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.

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Тэги: КОРЕЯ, CITI, РАСХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]