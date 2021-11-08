Алиев и Эрдоган уверены в дальнейшем укреплении сотрудничества между Баку и Анкарой во всех сферах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Эрдоган поздравил Алиева с Днем Победы и передал братскому азербайджанскому народу пожелания мира, спокойствия и процветания. Президент Алиев еще раз высоко оценил поддержку Турции и лично Эрдогана в достижении этой победы, подчеркнув, что решительная позиция и заявления турецкого президента с первых дней войны показали всему миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Это стало большой моральной поддержкой для азербайджанского народа и армии», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского президента.

Алиев также подчеркнул, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы стал еще одним проявлением азербайджано-турецкого братства.

«Лидеры двух стран отметили, что победа стала еще одной яркой страницей азербайджано-турецкого братства и единства. В ходе беседы они выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах, и что Азербайджан и Турция всегда будут рядом друг с другом», - говорится в информации.

Н.Аббасова