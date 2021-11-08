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Внешняя политика 08.11.2021 21:15

Алиев и Эрдоган уверены в дальнейшем укреплении сотрудничества между Баку и Анкарой во всех сферах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Эрдоган поздравил Алиева с Днем Победы и передал братскому азербайджанскому народу пожелания мира, спокойствия и процветания. Президент Алиев еще раз высоко оценил поддержку Турции и лично Эрдогана в достижении этой победы, подчеркнув, что решительная позиция и заявления турецкого президента с первых дней войны показали всему миру, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним. Это стало большой моральной поддержкой для азербайджанского народа и армии», - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского президента.

Алиев также подчеркнул, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы стал еще одним проявлением азербайджано-турецкого братства.

«Лидеры двух стран отметили, что победа стала еще одной яркой страницей азербайджано-турецкого братства и единства. В ходе беседы они выразили уверенность, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах, и что Азербайджан и Турция всегда будут рядом друг с другом», - говорится в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]