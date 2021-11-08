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Регион 08.11.2021 21:32

Послом Армении в РФ назначен экс-глава Минобороны республики Арутюнян

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом республики в России, сообщают армянские СМИ.

"Вагаршак Арутюнян назначен послом в России", - пишет армянское издание "168 часов" со ссылкой на источники.

В МИД Армении и аппарате президента данную информацию не комментируют. На сайте президента Армении также нет соответствующего указа.

64-летний Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении 20 июля указом президента республики.

Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года после войны в Карабахе.

Действующий посол Армении в России Вардан Тоганян назначен на эту должность 10 марта 2017 года.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОСОЛ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]