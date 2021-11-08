Послом Армении в РФ назначен экс-глава Минобороны республики Арутюнян

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом республики в России, сообщают армянские СМИ.

"Вагаршак Арутюнян назначен послом в России", - пишет армянское издание "168 часов" со ссылкой на источники.

В МИД Армении и аппарате президента данную информацию не комментируют. На сайте президента Армении также нет соответствующего указа.

64-летний Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении 20 июля указом президента республики.

Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года после войны в Карабахе.

Действующий посол Армении в России Вардан Тоганян назначен на эту должность 10 марта 2017 года.