Послом Армении в РФ назначен экс-глава Минобороны республики Арутюнян

Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом республики в России, сообщают армянские СМИ.
"Вагаршак Арутюнян назначен послом в России", - пишет армянское издание "168 часов" со ссылкой на источники.
В МИД Армении и аппарате президента данную информацию не комментируют. На сайте президента Армении также нет соответствующего указа.
64-летний Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении 20 июля указом президента республики.
Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года после войны в Карабахе.
Действующий посол Армении в России Вардан Тоганян назначен на эту должность 10 марта 2017 года.
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