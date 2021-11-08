Цены на нефть растут

Цены на нефть продолжают повышаться на новостях из США и Саудовской Аравии.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:07 подорожали на 0,6% (на $0,49) - до $83,23 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,6% (на $0,52) - до $81,79 за баррель.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн. Поскольку ранее документ уже получил поддержку Сената, он поступил на подпись президенту Джо Байдену. Законопроект, являющийся важнейшей частью президентской экономической программы, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.
"Инфраструктурный проект США является "бычьим" фактором для нефти", - полагает аналитик Rystad Луис Диксон.
Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.
Это решение основывается на предположении, что "спрос останется сильным", поскольку страны ОПЕК и другие крупные нефтяные экспортеры продолжат сдерживать предложение, написали аналитики ANZ Research.
"Подъем цен был намного выше ожиданий рынка и дает "бычий" сигнал о дефиците поставок", - отмечает глава отдела сырьевой стратегии ING Уоррен Паттерсон.
ОПЕК+ на прошлой неделе приняла решение продолжать придерживаться плана увеличения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, несмотря на призывы от многих стран, включая США, увеличивать добычу еще больше.
Импорт нефти Китаем в октябре сократился до минимума за три года, поскольку государственные нефтеперерабатывающие заводы вынуждены были уменьшать закупки на фоне роста цен на этот энергоресурс, а частные НПЗ ограничены государственными квотами.
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