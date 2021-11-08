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Регион 08.11.2021 21:48

Сторонники оппозиции направляются к резиденции экс-премьера Грузии Иванишвили

Митинг сторонников оппозиции начался c опозданием более чем на час на площади Свободы в Тбилиси. Оппозиционеров гораздо меньше, чем на акции 14 октября.

"Власти проигнорировали требование сотен тысяч наших граждан и не госпитализировали Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Власти хотели устроить нам большую провокацию, переведя его в тюремную больницу, но мы не поддались на эту провокацию. Наш протест будет мирным и продолжится до тех пор, пока не будет освобожден из заключения Саакашвили и пока власти не вернут украденные выборы", - заявил на митинге председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он призвал всех участников акции переместиться к резиденции бывшего премьер-министра Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили и там продолжить митинг.

"Мы не разойдемся до тех пор, пока не будут выполнены наши требования. Параллельно с завтрашнего утра мы начнем проводить акции протеста у здания министерства юстиции. Пусть никто во власти не надеется, что мы куда-то ворвемся. Мы добьемся своей цели численностью и упорством наших сторонников", - заявил Мелия, сообщив также, что начнется установление палаток у административных зданий.

В эти часы сторонники оппозиции готовятся идти к зданию Госканцелярии, а затем к резиденции Иванишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]