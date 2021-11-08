Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Регион 08.11.2021 22:04

Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном двустороннюю, региональную и международную повестку, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ отмечает, что министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Лавров и Мирзоянтакже затронули "актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Послом Армении в РФ назначен экс-глава Минобороны республики Арутюнян Работа по подготовке встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении продолжается, точных договоренностей нет - Песков Азербайджан и Армения при разблокировании транспортных коммуникаций в регионе сохранят суверенитет над дорогами на своих территориях Ереван обсуждает с Москвой новый формат сотрудничества в регионе Грузовик пограничников РФ упал в ущелье в Армении, есть погибший Ереван рассчитывает на продление пребывания российских миротворцев в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]