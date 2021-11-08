Лавров провел телефонный разговор с Мирзояном

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном двустороннюю, региональную и международную повестку, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ отмечает, что министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Лавров и Мирзоянтакже затронули "актуальные вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, отдельные аспекты региональной и международной проблематики".