Минфин США ввел санкции против криптобанка Chatex

Минфин США в понедельник сообщил, что внес в санкционный список криптобанк Chatex.
Согласно пресс-релизу Минфина США, санкции введены против Chatex за "помощь в финансовых транзакциях имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями лицам".
По данным американского ведомства, данная компания работает в Эстонии, Латвии, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В Минфине пояснили, что Chatex "облегчал транзакции, связанные с деятельностью множества вирусов-вымогателей".
"Группы и криминальные группировки, занимающиеся атаками с помощью программ-вымогателей, в качестве своей цели использовали американские компании и государственные учреждения всех размеров и сфер, они стремились подорвать основу нашей экономики", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
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