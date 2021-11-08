Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9638 RUR   0.0237 GBR   2.2941 TRY   0.1751

Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.11.2021 22:39

Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

Госдеп США предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о руководителях хакерской группировки Sodinokibi, которая "также известна как REvil", заявил в понедельник пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

"Госдеп предлагает награду размером до $10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, который играет ключевую роль в Sodinokibi", - говорится в заявлении Прайса.

Кроме того он объявил о вознаграждении размером до $5 млн за информацию, которая поможет в аресте или вынесению судебного приговора в отношении любого лица, "который тайно замышлял участвовать или попытаться участвовать" в имеющей отношение к Sodinokibi деятельности.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОСДЕП, ХАКЕРЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


Похожие новости


Блинкен поднял в разговоре с Лавровым тему хакерских атак и вмешательства РФ в американские выборы 2020 года - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]