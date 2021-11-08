Байрамов и Лавров поговорили в преддверии годовщины прекращения огня в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым двустороннюю и региональную и повестку, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В сообщении МИД говорится, что министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года.
Главы внешнеполитических ведомств РФ и Азербайджана также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.
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