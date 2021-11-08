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Карабах 08.11.2021 22:50

Байрамов и Лавров поговорили в преддверии годовщины прекращения огня в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым двустороннюю и региональную и повестку, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении МИД говорится, что министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и Азербайджана также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]