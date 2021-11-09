Нефть слабо дешевеет после двухдневного роста

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются во вторник после повышения по итогам двух предыдущих торгов.
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,13 (на 0,16%) - до $83,30 за баррель. В понедельник их цена выросла на $0,69 (на 0,8%) и составила на закрытие $83,43 за баррель.
Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,07 (на 0,09%) - до $81,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,66 (на 0,8%) и достигла $81,93 за баррель.
Сессию в понедельник оба контракта завершили на максимальных уровнях со 2 ноября, по данным FactSet.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.
Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.
Байрамов и Лавров поговорили в преддверии годовщины прекращения огня в Карабахе
Алиев и Эрдоган уверены в дальнейшем укреплении сотрудничества между Баку и Анкарой во всех сферах
Алиев и Лукашенко обсудили возможность участия белорусских компаний в проектах в Азербайджане
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250 млн
В Азербайджане зафиксирован спад новых случаев COVID-19
Анталья стала самым популярным у зарубежных туристов курортом Средиземноморья в 2021 году
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Словакия усилила ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19
Расходы Citigroup на закрытие розничного бизнеса в Южной Корее превысят $1 млрд
Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог