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ТЭК 09.11.2021 09:28

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.

"С тех пор, как администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении "Северного потока 2 " в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. (...) До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, опубликованном на сайте комитета.

Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG.

Внесение поправки инициировали сенаторы -республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, СЕВПОТОК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]