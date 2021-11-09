Шесть американских сенаторов выступили за внесение поправки в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, предусматривающей санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG.
"С тех пор, как администрация (президента США Джо - ИФ) Байдена отказалась ввести обязательные санкции Конгресса в отношении "Северного потока 2 " в начале этого года, Россия сократила транзит газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе. (...) До тех пор, пока администрация будет продолжать игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Сената по иностранным делам Джима Риша, опубликованном на сайте комитета.
Предлагаемая поправка вводит обязательные санкции в отношении оператора проекта "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG.
Внесение поправки инициировали сенаторы -республиканцы Джим Риш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз.
Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.
Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.
РФ будет содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - МИД
Незаконные визиты руководства Армении в Азербайджан будут пресекаться на основе закона о предотвращении сепаратизма и терроризма – Минобороны
США призывают Азербайджан и Армению к полному выполнению условий прекращения огня
Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250 млн
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Генсек НАТО заверил президента Польши в поддержке альянсом Варшавы в связи с кризисом на границе с Белоруссией
Ситуация на границе с Белоруссией направлена на весь ЕС, заявляет польский премьер
Минск обвинил в нарушении договорённостей Варшаву, не сообщившую ему о размещении 10 тыс. солдат у границы
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог