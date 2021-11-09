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Сингапур больше не будет бесплатно лечить непривитых от COVID-19 пациентов

Власти Сингапура объявили, что со следующего месяца прекратят оплачивать медицинские счета своих граждан, инфицированных COVID-19, если они не вакцинированы.

"В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Сингапура.

"С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не вакцинированы по своему выбору", - сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что всем невакцинированным от COVID-19 пациентам, которые будут госпитализированы с 8 декабря 2021 года или после этой даты, придется оплачивать медицинские счета самостоятельно.

Исключения будут сделаны для детей до 12 лет и лиц, которым нельзя делать прививку по медпоказаниям.

Минздрав Сингапура напоминает, что с начала пандемии по текущий момент правительство оплачивает медицинские счета по COVID-19 всех сингапурцев, постоянных жителей и владельцев долгосрочных пропусков, за исключением тех, у кого положительный результат теста вскоре после возвращения из заграничной поездки.

Как отметили в министерстве, на данный момент 85% населения страны полностью вакцинировано против COVID-19, а 18 % получили бустерную дозу вакцины.

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Тэги: СИНГАПУР, КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]