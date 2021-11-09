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ТЭК 09.11.2021 11:04

Газпром качает больше газа через Украину и Польшу, выполняя обещание наращивать запасы в ПХГ Европы

Физические потоки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (идет в Германию через Белоруссию и Польшу) и украинский ужгородский газотранспортный коридор во вторник растут в рамках реализации планов "Газпрома" увеличивать закачку в подземные хранилища Европы.

Заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за несколько предыдущих дней, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. Украинский транзит уже вырос в полтора раза по отношению к 1 ноября. Всего "Газпром" по долгосрочному бронированию располагает украинскими транзитными мощностями в 109 млн куб. м в сутки.

Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в Европе (прежде всего в Германии и Австрии).

Наблюдатели ждали, что для реализации этих планов "Газпром" задействует неиспользованные мощности на украинском и польском направлениях. Однако на ежедневном аукционе в понедельник вечером концерн пока не докупал дополнительные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа", который на ноябрь забронирован только на треть.

У "Газпрома" забронированы на ноябрь на месячной основе мощности газопровода в объеме 31 млн куб. м. На суточный аукцион в понедельник вечером были выставлены мощности в 58 млн куб. м - они остались невостребованными. Вместе с тем, в рамках этого месячного бронирования на газовые сутки 9 ноября заявлена транспортировка в западном направлении в объеме 23 млн куб. м, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

С конца октября по газопроводу "Ямал-Европа" транспортировались незначительные объемы газа, и он нередко переходил в реверсный режим (когда заявка на транспорт газа в обратном направлении - из Германии в Польшу - была выше). Поздно вечером в понедельник "Ямал-Европа" возобновил прокачку газа в прямом направлении, и во вторник поток газа (судя по заявкам) должен вырасти еще больше.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, УКРАИНА, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]