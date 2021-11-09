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Регион 09.11.2021 10:50

Грузинская оппозиция продолжает акции протеста после направления Саакашвили в тюремную больницу

Акции протеста оппозиционных сил, требующих освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и назначения досрочных парламентских выборов, продолжились в Тбилиси утром во вторник.

"Эти протестные акции непрерывны, пока, в первую очередь, Михаил Саакашвили не будет госпитализирован в гражданскую клинику. Его нахождение в тюремной больнице опасно, поэтому депутаты парламента от оппозиции требуют встречи с министром юстиции", - сказал председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия журналистам во вторник.

Сторонники оппозиции в эти часы собираются у здания министерства юстиции. Мелия заявил своим сторонникам, что участники акции потребуют от министра юстиции Рати Брегадзе разъяснений по поводу сделанных им накануне заявлений о добровольной госпитализации Саакашвили в тюремную больницу.

Вечером в понедельник Саакашвили и перевезли на госпитализацию из Руставской тюрьмы, где он 40 дней назад объявил голодовку, в тюремную больницу, расположенную на территории тюремного комплекса в Глданском районе Тбилиси.

По словам Брегадзе, перевод Саакашвили в тюремную больницу был связан с его отказом от лечения. "Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", - сказал Брегадзе ранее в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Министр добавил, что данное решение было принято ради безопасности Саакашвили.

Сам Саакашвили утверждает, что его привезли в тюремную больницу Глданской тюрьмы в Тбилиси обманным путем, заверив, что перевозят в гражданскую клинику

Экс-президент, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИИ


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