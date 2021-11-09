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ТЭК 09.11.2021 11:24

Лукашенко поручил правительству подписать изменения в соглашение с РФ по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола, которым вносятся изменения в подписанное в ноябре 2011 года соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики.

Соответствующий указ №434 опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Кроме того, в соответствии с опубликованным постановлением правительства Белоруссии №633, на подписание данного протокола уполномочен министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Минэнерго Белоруссии в понедельник сообщало, что Каранкевич находится в Москве.

Как сообщалось, в октябре Каранкевич заявлял, что в соответствии с договоренностями с РФ, цена газа для Белоруссии на 2022 год останется неизменной и составит $128,5 за 1 тыс. кубометров.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]