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Регион 09.11.2021 12:11

Тегеран на учениях у своих южных берегов засек два беспилотника США, нарушивших иранское воздушное пространство

В Тегеране объявили, что иранские военные во время учений в водах у южных берегов страны обнаружили два американских беспилотника, которые нарушили иранское воздушное пространство, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление армии Ирана.

По данным иранского командования, речь идет о разведывательно-ударном беспилотнике MQ-9 Reaper и стратегическом разведывательном беспилотнике RQ-4 Global Hawk.

Согласно заявлению, летательные аппараты засекло подразделение ПВО, которое затем "направило серьезное предупреждение" нарушителям границы.

Вооруженные силы Ирана в минувшее воскресенье приступили к масштабным учениям "Зульфикар-1400" в прибрежных районах на юго-востоке страны, а также в близлежащих водах - от восточной акватории Ормузского пролива до северных районов Индийского океана. Учения частично затрагивают и Красное море.

Телеканал "Пресс-ТВ" сообщал, что в ходе маневров иранские военные отрабатывали удары с помощью созданных в Иране крылатых противокорабельных ракет, использовали беспилотник Omid для ведения радиоэлектронной борьбы, задействовали подводную лодку Tareq - проекта 877 "Палтус" - для торпедной стрельбы и постановки морских мин.

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Тэги: ИРАН, США, УЧЕНИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]