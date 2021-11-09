Тегеран на учениях у своих южных берегов засек два беспилотника США, нарушивших иранское воздушное пространство

В Тегеране объявили, что иранские военные во время учений в водах у южных берегов страны обнаружили два американских беспилотника, которые нарушили иранское воздушное пространство, передает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление армии Ирана.

По данным иранского командования, речь идет о разведывательно-ударном беспилотнике MQ-9 Reaper и стратегическом разведывательном беспилотнике RQ-4 Global Hawk.

Согласно заявлению, летательные аппараты засекло подразделение ПВО, которое затем "направило серьезное предупреждение" нарушителям границы.

Вооруженные силы Ирана в минувшее воскресенье приступили к масштабным учениям "Зульфикар-1400" в прибрежных районах на юго-востоке страны, а также в близлежащих водах - от восточной акватории Ормузского пролива до северных районов Индийского океана. Учения частично затрагивают и Красное море.

Телеканал "Пресс-ТВ" сообщал, что в ходе маневров иранские военные отрабатывали удары с помощью созданных в Иране крылатых противокорабельных ракет, использовали беспилотник Omid для ведения радиоэлектронной борьбы, задействовали подводную лодку Tareq - проекта 877 "Палтус" - для торпедной стрельбы и постановки морских мин.