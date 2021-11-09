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Дальнее зарубежье 09.11.2021 12:30

Триполи предложил Израилю установить дипломатические отношения

Саддам Хафтар, сын командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, на прошлой неделе предложил израильским высокопоставленным лицам установить дипломатические отношения, сообщает интернет-портал израильского издания "Едиот Ахронот".

По данным портала, встреча сторон прошла тайно. Несколько дней назад частный лайнер доставил Хафтара в аэропорт "Бен-Гурион". Он оставался там на протяжении 90 минут, на борту самолета Хафтар общался с израильскими чиновниками. Кто именно из представителей Израиля принял участие во встрече, не уточняется.

Как отмечается, предложение от Триполи установить дипломатические отношения поступило в обмен на израильскую "военную и дипломатическую помощь". Как сообщают израильские СМИ, Хафтар передал сообщение от отца, в котором тот предложил нормализовать отношения способом, схожим с "Авраамскими соглашениями". С помощью этих соглашений в 2020 году ОАЭ, Бахрейн, а затем Марокко при посредничестве США нормализовали отношения с Израилем. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.

С 2011 года в Ливии идет гражданская война. В стране на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, поддерживаемый армией Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

В октябре прошлого года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

Была также достигнута договоренность о том, что иностранные боевики в течение 90 дней после прекращения огня должны были под надзором ООН покинуть страну. Но до сих пор этот пункт не выполнен.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря.

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Тэги: ЛИВИЯ, ИЗРАИЛЬ, ДИПОТНОШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]