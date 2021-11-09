Минск обвинил в нарушении договорённостей Варшаву, не сообщившую ему о размещении 10 тыс. солдат у границы

Министерство обороны Белоруссии выразило сожаление тем, что Польша не уведомила о размещении 10 тыс. солдат у границы.
"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны Белоруссии, опубликованном во вторник.
"Размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны республики Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности", - говорится в сообщении.
"Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих", - заявили в Минске.
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