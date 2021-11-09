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СНГ 09.11.2021 13:04

Минск обвинил в нарушении договорённостей Варшаву, не сообщившую ему о размещении 10 тыс. солдат у границы

Министерство обороны Белоруссии выразило сожаление тем, что Польша не уведомила о размещении 10 тыс. солдат у границы.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в сообщении телеграм-канала Минобороны Белоруссии, опубликованном во вторник.

"Размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны республики Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью. Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности", - говорится в сообщении.

"Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих", - заявили в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]