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Карабах 09.11.2021 12:14

Незаконные визиты руководства Армении в Азербайджан будут пресекаться на основе закона о предотвращении сепаратизма и терроризма – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с незаконным посещением министра обороны Армении Аршака Карапетяна территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

«Армянские СМИ распространили информацию, что министр обороны Армении Карапетян незаконно посетил территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Несанкционированный въезд министра обороны Армении на территорию Азербайджана, встречи с незаконными армянскими формированиями и его высказывания об их боеготовности являются военно-политической провокацией.

Этот провокационный визит министра обороны Армении намеренно осуществлен накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении», - отмечается в тексте заявления.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что такими действиями, военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, сознательно пытается обострить ситуацию в регионе и очернить деятельность российских миротворцев.

Вместо того чтобы сделать выводы из тотального поражения во второй Карабахской 44-дневной войне, адаптироваться к новой геополитической ситуации в регионе и укреплять мир и безопасность, военное руководство Армении пытается осуществлять дешевые военные авантюры, направленные для внутреннего потребления.

Этот визит министра обороны Армении еще раз демонстрирует, что Армения продолжает напрямую поддерживать незаконные армянские военные формирования, агрессивный сепаратизм, террористические и провокационные акты на территории Азербайджана. В то же время элементы вооруженных сил Армении продолжают оставаться на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

«Хотим напомнить министру обороны Армении о судьбе его бывших коллег и других армянских генералов, которые выдвигали такие утопические заявления, как «неодолимая линия Оганяна», «новые войны, новые территории», отмечается в тексте заявления.

Министерство обороны предупреждает военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных визитов на территорию Азербайджана будут приняты необходимые меры для предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических актов в соответствии с законодательством Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВИЗИТ


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