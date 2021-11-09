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Дальнее зарубежье 09.11.2021 13:38

Ситуация на границе с Белоруссией направлена на весь ЕС, заявляет польский премьер

Ситуация, складывающаяся на восточной границе Польши, может отразиться на всем ЕС, написал во вторник в твиттере польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Сегодня на кону стоит стабильность и безопасность всего ЕС. Гибридная атака Лукашенко направлена на всех нас. Нас не запугать, и мы будем защищать мир в Европе в партнерстве с НАТО и ЕС", - написал он.

Накануне, комментируя ситуацию на польско-белорусской границе, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск заявил о возможном применении статьи четвертой устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций стран-участниц в случае, если кто-либо из участников альянса чувствует какую-либо угрозу безопасности.

"Я крайне обеспокоен тем, что происходит и, вероятно, будет происходить на нашей восточной границе. Настоящая проблема заключается в том, что никто не знает, как собирается действовать наше правительство", - отметил Туск на пресс-конференции в Гданьске.

Между тем, как ожидается, позже во вторник польский сейм соберется на чрезвычайное заседание, которое будет посвящено ситуации на границе с Белоруссией.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Эти страны обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

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Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, ГРАНИЦА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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