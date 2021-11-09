РФ будет содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - МИД

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением в связи с годовщиной трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Карабахе.

"Мы можем констатировать, что зафиксированные в заявлении от 9 января 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

МИД отмечает, что развернутый Российский миротворческий контингент (РМК) вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. "Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья", - указывает ведомство.

По данным МИД, при участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц. Из них Армении вернули 105, Азербайджану - 17. В свою очередь, азербайджанской стороне передано 3 пакета карт минных полей.

"Продолжаем прилагать усилия в целях скорейшего решения остающихся гуманитарных задач, включая освобождение всех удерживаемых лиц, содействие прояснению судеб всех пропавших без вести, передачу тел погибших и предоставление в полном объеме достоверных карт минных полей. Актуальным является и обеспечение сохранности объектов культурно-религиозного и исторического наследия", - указывает ведомство.

При этом МИД подчеркивает, что РФ намерена совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сформулированные в Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 г. "Подчеркиваем необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

Ведомство также отмечает важность снижения напряженности на азербайджано-армянской государственной границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с последующей демаркацией. Кроме этого, РФ готова оказывать все необходимое консультативное содействие.

"Считаем важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач. Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа", - подчеркивает ведомство.

МИД отмечает, что РФ выступает за выстраивание "добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества".

Б.Рустамбеков