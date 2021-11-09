Генсек НАТО заверил президента Польши в поддержке альянсом Варшавы в связи с кризисом на границе с Белоруссией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой напомнил о поддержке альянсом Варшавы в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.
"Поговорил с президентом Анджеем Дудой о серьезной ситуации на польской границе. Использование Белоруссией мигрантов в качестве гибридного тактического (средства - ИФ) является неприемлемым", - написал Столтенберг в твиттере.
"НАТО занимает солидарную позицию с Польшей и всеми нашими союзниками в регионе (в связи с этой ситуацией - ИФ)", - подчеркнул генсек НАТО.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация, складывающаяся на восточной границе Польши, может отразиться на всем ЕС.
Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к самой границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Эти страны обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
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