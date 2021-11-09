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СНГ 09.11.2021 14:35

Белорусский телеканал обнародовал видеозапись со стрельбой на границе с Польшей

Государственные СМИ Белоруссии во вторник распространили видеозапись со стрельбой на границе с Польшей.

"На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории", - сообщил телеканал ОНТ в своем телеграм-канале.

Телеканал продемонстрировал видеозапись. На ней за ограждением, перед которым находится группа мигрантов, виден человек с оружием, слышны выстрелы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]