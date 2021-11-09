Белорусский телеканал обнародовал видеозапись со стрельбой на границе с Польшей

Государственные СМИ Белоруссии во вторник распространили видеозапись со стрельбой на границе с Польшей.

"На видео, которое снял один из мигрантов, слышны выстрелы. Польские военные дали две очереди из автомата по беженцам, находящимся на белорусской территории", - сообщил телеканал ОНТ в своем телеграм-канале.

Телеканал продемонстрировал видеозапись. На ней за ограждением, перед которым находится группа мигрантов, виден человек с оружием, слышны выстрелы.