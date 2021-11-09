Казахстан за 10 лет планирует ввести 5 ГВт новых мощностей ВИЭ

Казахстан планирует в ближайшие 10 лет ввести 5 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые будут способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу на 8 млн тонн и увеличению производства "зеленой энергии" на 20 млрд кВт.ч, сообщила пресс-служба премьер-министра.

"В настоящее время правительством Казахстана достигнуты договоренности с арабской компанией ADQ и французской компанией Total Energies. Крупномасштабные проекты предполагают поэтапное введение 5 ГВт новых мощностей ВИЭ в ближайшие 10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, Казахстану для достижения к 2030 году 15%-й доли ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии необходимо ввести 7 ГВт новых мощностей ВИЭ.

Ранее сообщалось, что объем выработки ВИЭ в Казахстане в январе-сентябре 2021 года составил 3,237 млрд кВт.ч. В том числе, ветровые электростанции выработали 1,183 млрд кВт.ч, малые ГЭС - 671,8 млн кВт.ч, солнечные электростанции - 1,379 млрд кВт.ч, биоэлектростанции - 2,6 млн кВт.ч.

В настоящее время в Казахстане действует 126 объектов ВИЭ мощностью 1975 МВт. Из них 41% электроэнергии производится солнечными электростанциями, 35% - ветроэлектростанциями, 23,8% - малыми гидроэлектростанциями.