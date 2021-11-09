Турция довольна работой мониторингового центра в Карабахе - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал Ереван сделать шаг на пути к достижению мира.

«Мы хотим, чтобы рука, протянутая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью достижения мира в регионе, была оценена Арменией как возможность, а также чтобы эта возможность была реализована»», - сказал Акар на пресс-конференции в Баку во вторник, куда прибыл для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы 8 ноября.

Министр отметил, что ВС Турции проводят совместную работу в режиме «нон-стоп» с азербайджанскими военнослужащими для устранения любой угрозы, в том числе зачищают освобожденные территории от мин и самодельных взрывчатых устройств, предательски и подло заложенных армянами и угрожающих жизни невинных людей.

Зачищенные от мин территории в Карабахе становятся частью экономической системы Азербайджана, сказал глава ведомства.

Касаясь деятельности совместного турецко-российского центра по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня расположенного в Агдаме (Карабахский регион Азербайджана), министр отметил, что обязанности и рамки деятельности совместного центра известны.

«Время от времени инциденты случаются, однако глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов очень тонко вносит в эти вопросы необходимые коррективы и выдвигает идеи», - сказал он.

По словам Акара, прилагаются все усилия для того, чтобы работа центра осуществлялась в заданных рамках. «Наша цель - обеспечить постоянство режима прекращения огня и стабильности в регионе. Мы продемонстрировали серьезный, искренний и дружественный настрой в этом вопросе», - сказал министр.

По словам Акара, серьезные усилия в направлении обеспечения мониторинговой деятельности прилагают не только российские и турецкие военные, но и административные структуры и силы безопасности Азербайджана.

«Как итог, перемирие в большей степени соблюдается, число нарушений значительно сократилось. Мы с большим удовольствием отмечаем важные шаги в направлении обеспечения стабильности», - сказал Акар.

Глава Минобороны заверил, что части ВС Турции выполняют обязательства с большой самоотдачей, осознавая важность выполняемой задачи.

«Мелкие проблемы имеют место, но мы продолжаем двигаться вперед, решая эти проблемы путем переговоров»,- добавил министр.