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Внешняя политика 09.11.2021 14:46

Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании Совета глав оборонных ведомств СНГ в Москве

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отправился в Москву для участия в очередном заседании Совета глав оборонных ведомств СНГ, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Заседание состоится 10 ноября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОБОРОНА, СНГ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]