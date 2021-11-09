ЕС приостановил действие упрощенного визового режима для чиновников Белоруссии

Совет ЕС на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе принял решение приостановить действие соглашения c Минском об упрощенном выдаче виз применительно к представителям властей Белоруссии.
"Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающееся превращение миграции в средство (давления - ИФ) белорусским режимом", - заявил председатель совета по внутренним делам ЕС Алеш Хойс, его слова приводятся в заявлении ЕС.
Согласно заявлению, решение не затрагивает обычных жителей Белоруссии. "Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу намерение продолжить противодействовать этой непрекращающейся гибридной атаке", - сказал Хойс.
Согласно пресс-релизу, соответствующее решение опубликуют в официальном журнале ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле 2020 года подписал с Евросоюзом соглашение об упрощенной процедуре выдачи виз. Соглашение вступило в силу 1 июля 2020 года.
В последние месяцы Польша, Литва и Латвия фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в создании хаоса близ границ ЕС.
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