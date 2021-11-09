Зангезурский коридор не угрожает интересам какой-либо страны – Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар считает, что Зангезурский коридор, который пройдет через территорию Азербайджана и Армении, не несет угрозы какой-либо стране.

«Данный транспортный маршрут не несет угрозы какой-либо стране», - сказал Акар на пресс-конференции в Баку во вторник.

По его словам, лучшим вкладом в региональное развитие стало бы тесное взаимодействие самих стран региона, а именно Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана.

Акар отметил, что Ереван должен воспользоваться историческим шансом и ответить на призывы о мире, исходящие из Баку. «Два народа должны вести диалог по этому вопросу. Нужно поддерживать этот процесс, а не предотвращать его. Сотрудничество приведет к росту благосостояния, и этот процесс не ограничится Азербайджаном. Позитивное воздействие почувствуют на себе все страны региона», - сказал министр обороны Турции.

Б.Рустамбеков