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Регион 09.11.2021 15:30

Зангезурский коридор не угрожает интересам какой-либо страны – Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар считает, что Зангезурский коридор, который пройдет через территорию Азербайджана и Армении, не несет угрозы какой-либо стране.

«Данный транспортный маршрут не несет угрозы какой-либо стране», - сказал Акар на пресс-конференции в Баку во вторник.

По его словам, лучшим вкладом в региональное развитие стало бы тесное взаимодействие самих стран региона, а именно Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, России и Ирана.

Акар отметил, что Ереван должен воспользоваться историческим шансом и ответить на призывы о мире, исходящие из Баку. «Два народа должны вести диалог по этому вопросу. Нужно поддерживать этот процесс, а не предотвращать его. Сотрудничество приведет к росту благосостояния, и этот процесс не ограничится Азербайджаном. Позитивное воздействие почувствуют на себе все страны региона», - сказал министр обороны Турции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРИДОР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]