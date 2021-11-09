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Регион 09.11.2021 17:32

Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Адвокат находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, который сообщил, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михаила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая во вторник журналистам.

Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]