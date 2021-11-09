МИД Азербайджана обвинил Армению в преднамеренных провокациях в регионе

Незаконное посещение министром обороны Армении Карабахского региона Азербайджана является очередной провокацией со стороны Еревана, заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Все это свидетельствует о том, что армянская сторона сознательно пытается обострить ситуацию. Эти шаги, предпринятые накануне первой годовщины трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, преследуют цель очернить деятельность российских миротворцев и, в целом, являются нарушением положений трехстороннего заявления», - говорится в заявлении Абдуллаевой.
Кроме этого, Абдуллаева прокомментировала инцидент, который произошел 8 ноября около города Шуша.
«По заявлению армянской стороны, якобы 8 ноября около дороги Ханкенди-Шуша несколько человек занимались ремонтом водопровода. Хочу отметить, что обычно, когда на данной территории планируется проведение каких-либо работ, информируются российские миротворцы и все работы проводятся под их сопровождением. В этот раз, российские миротворцы не были проинформированы, в результате чего они не присутствовали при проведении этих работ. Это естественно вызывает серьезные вопросы», - сказала Абдуллаева.
Кроме того, 8 ноября в городе Шуша проводилось мероприятие с участием президента Азербайджана и официальных лиц страны и известно, что в таких случаях на территории принимаются усиленные меры безопасности. «Зная это, проведение каких-либо ремонтных работ на прилегающих территориях не поддается никакой логике», - заключила Абдуллаева.
При этом она считает, что данный инцидент также является провокацией армянской стороны.
Б.Рустамбеков
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