Около 20 тыс. сотрудников различных служб Польши несут охрану границы с Белоруссией - польское МВД

Число сотрудников различных служб, задействованных в охране восточной границы Польши, достигло 20 тыс. человек, сообщил во вторник заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи.
"Число пограничников, полицейских и солдат в настоящий момент составляет примерно 20 тыс. человек", - сказал он в эфире польского радио.
Ранее представитель правительства Петр Мюллер сообщил, что власти Польши не имеют планов введения режима военного положения на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.
Он напомнил, что пока в ряде регионов на польско-белорусской границе действует режим чрезвычайного положения - в частности там запрещено перемещение за исключением местных жителей, запрещена и работа журналистов - вся информация предоставляется прессе сотрудниками спецслужб, МВД и полиции.
С утра вторника также закрыт КПП "Кужницы" на границе с Белоруссией, именно близ него с понедельника концентрируется основная масса мигрантов - около 4 тыс. человек. Весь транзит между Польшей и Белоруссией осуществляется через два других КПП в Бобровниках и Тересполе.
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