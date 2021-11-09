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Внешняя политика 09.11.2021 19:01

Посол РФ в Ереване заявил о важной роли договоренностей по Карабаху 2020г в предотвращении кровопролития и обеспечения безопасности населения

Договоренности по Карабаху, достигнутые главами Армении, России и Азербайджана в ноябре 2020 года, работают, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Договоренности работают, есть, конечно, проблемы, есть трагические инциденты, но на фоне конфликтного потенциала, который копился десятилетиями, можно сказать, что договоренности работают и играют очень важную роль в предотвращении кровопролития, обеспечения безопасности населения и поиска путей урегулирования ситуации", - сказал Копыркин во вторник журналистам.

Посол также заявил, что ведется непростая работа по разблокированию региональных транспортных коммуникаций.

"И дискуссия по различным вариантам, вся работа выстраивается на диалоге, основанном на интересе каждой из сторон. Речь идет не о навязывании, а о поиске взаимоприемлемых вариантов. Идет работа по поиску общих точек соприкосновения. Никаких сделок, как здесь иногда опасаются, за спиной армянского народа, сдачи интересов, предательства, конечно... речи быть не может. Россия работает очень аккуратно, с полным уважением суверенитета сторон. Наша задача - это создать максимально благоприятные условия для поиска взаимоприемлемых решений", - заявил Копыркин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]