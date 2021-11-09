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ТЭК 09.11.2021 20:47

Великобритания просит Катар о поставках газа на случай экстренной ситуации

Великобритания провела переговоры с Катаром по поводу долгосрочного газового соглашения, которое сделало бы страну Персидского залива "поставщиком последней инстанции", пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Подобное соглашение поможет обеспечить стабильный приток СПГ из Катара даже в условиях ограниченных мировых поставок. Дефицит поставок газа во всем мире привел к резкому росту цен в последние месяцы, в результате чего отрасли британской экономики, активно расходующие энергоресурсы, а также поставщики столкнулись с трудностями, а многие потребители - с ростом размера счетов.

Кроме того, Катар, крупнейший в мире экспортер СПГ, за последние две недели перенаправил в Великобританию четыре крупных танкера. По словам одного из источников FT, это случилось после того, как британский премьер Борис Джонсон обратился за помощью к эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани.

Власти Великобритании настаивают на том, что страна не "запрашивала и не получала никаких дополнительных поставок от правительства Катара" и что энергоснабжение будет находиться на достаточном уровне в течение зимы.

В то же время источники подтвердили, что британские власти хотят заключить долгосрочную сделку на фоне опасений по поводу усиления конкуренции за поставки СПГ в Азии.

"Катар выразил готовность заключить долгосрочное соглашение о поставках газа в Великобританию в случае чрезвычайной ситуации", - цитирует FT слова одного из источников.

Дефицит газа обусловлен скачком спроса на фоне восстановления мировой экономики от последствий пандемии коронавируса и ограничением экспорта газа из России в Западную Европу.

На газ приходится около 40% выработки электроэнергии в Великобритании, он используется для отопления большинства домов. Ожидается, что он останется основным источником топлива, даже несмотря на стремление страны добиться нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Количество танкеров с СПГ, прибывающих в Великобританию в текущем году, снижается. Большинство поставок идет в Азию, в том числе из Катара, который в основном имеет долгосрочные фиксированные контракты со странами региона. В текущем году Катар выбыл из официального списка основных поставщиков газа в Великобританию.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАТАР, ГАЗ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]