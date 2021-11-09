Цены на нефть ускорили подъем

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник, при этом WTI дорожает на 1%.
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,38 (на 0,46%) - до $83,81 за баррель.
Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,82 (на 1%) - до $82,75 за баррель.
Трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в среду в 18:30 МСК.
Одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, превзошедшие прогнозы данные об экспорте и продолжающееся возобновление авиасообщения в мире улучшили прогноз спроса на нефть в период, когда нефтяной рынок находится под жестким контролем стран ОПЕК+, которые неоднократно отказывались увеличивать уровни добычи более быстрыми темпами, пишет Trading Economics.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.
Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.
Также эксперты улучшили прогноз цен на Brent в конце первого полугодия 2022 года - до $120 за баррель.
Они отмечают, что, если участники климатического саммита COP26 не смогут добиться "агрессивного" перехода к декарбонизации, миру, вероятно, понадобится больший объем нефти, чем доступен на данный момент, чтобы удовлетворить рост спроса.
"Даже если рынок нефти будет относительно сбалансирован в 2022 и 2023 году, запасов нефти в странах ОСЭР очень мало для того, чтобы обеспечить устойчиво растущий спрос в 2025-2030 годах", - пишут эксперты BofA.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара
Посол РФ в Ереване заявил о важной роли договоренностей по Карабаху 2020г в предотвращении кровопролития и обеспечения безопасности населения
МИД Азербайджана обвинил Армению в преднамеренных провокациях в регионе
АТОР прогнозирует, что в Турции по итогам года отдохнут почти 5 млн россиян
В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19
Международная федерация профсоюзов вступила против Олимпиады в Пекине
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Около 20 тыс. сотрудников различных служб Польши несут охрану границы с Белоруссией - польское МВД
Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат
Массовый протест против ограничений из-за COVID-19 прошел в столице Новой Зеландии
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог