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Цена на нефть

05.11 $/bbl   WTI 81.27 2.46 Brent 82.74 2.20

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ТЭК 09.11.2021 19:49

Цены на нефть ускорили подъем

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник, при этом WTI дорожает на 1%.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,38 (на 0,46%) - до $83,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на $0,82 (на 1%) - до $82,75 за баррель.

Трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в среду в 18:30 МСК.

Одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, превзошедшие прогнозы данные об экспорте и продолжающееся возобновление авиасообщения в мире улучшили прогноз спроса на нефть в период, когда нефтяной рынок находится под жестким контролем стран ОПЕК+, которые неоднократно отказывались увеличивать уровни добычи более быстрыми темпами, пишет Trading Economics.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Также эксперты улучшили прогноз цен на Brent в конце первого полугодия 2022 года - до $120 за баррель.

Они отмечают, что, если участники климатического саммита COP26 не смогут добиться "агрессивного" перехода к декарбонизации, миру, вероятно, понадобится больший объем нефти, чем доступен на данный момент, чтобы удовлетворить рост спроса.

"Даже если рынок нефти будет относительно сбалансирован в 2022 и 2023 году, запасов нефти в странах ОСЭР очень мало для того, чтобы обеспечить устойчиво растущий спрос в 2025-2030 годах", - пишут эксперты BofA.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]