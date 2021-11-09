ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара

ВС Армении 9 ноября подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе - в направлении Кяльбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Обстрел велся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населенном пункте Йухары Сорджа Басаркечарского района по технике, посредством которой осуществлялось строительство дороги в направлении позиций, азербайджанской армии в населенном пункте Йеллиджа. Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет. Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные адекватные меры», - отмечает оборонное ведомство.

По данным минобороны, оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

Б.Рустамбеков