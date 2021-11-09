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Карабах 09.11.2021 20:10

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджара

ВС Армении 9 ноября подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе - в направлении Кяльбаджарского района, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Обстрел велся из стрелкового оружия с позиций ВС Армении в населенном пункте Йухары Сорджа Басаркечарского района по технике, посредством которой осуществлялось строительство дороги в направлении позиций, азербайджанской армии в населенном пункте Йеллиджа. Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет. Подразделения ВС Азербайджана приняли ответные адекватные меры», - отмечает оборонное ведомство.

По данным минобороны, оперативная обстановка находится под контролем ВС Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]