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Регион 09.11.2021 22:21

Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Акция сторонников оппозиции проходит в эти часы на проспекте Руставели перед зданием парламента.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия сообщил своим сторонникам, что 10 ноября акции протеста пройдут у зданий министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения.

"Еще одна наша акция протеста, пожалуй, главная пройдет у здания Тбилисского городского суда, если там состоится процесс над Михаилом Саакашвили. Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - заявил Мелия.

Он отметил, что мирные акции оппозиции в понедельник и вторник принесли серьезную поддержку международного сообщества бывшему президенту Грузии Саакашвили и в целом грузинской оппозиции.

Выступления других лидеров оппозиции перед зданием парламента продолжаются.

Ранее во вторник адвокат находящегося в заключении Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что Саакашвили должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михаила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая журналистам.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]