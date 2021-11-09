Цель кризиса на восточной границе Польши - посеять хаос как в стране, так и во всем ЕС, считает польский премьер

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в сейме, высказал мнение о том, что нынешний кризис на границе с Белоруссией направлен на то, чтобы посеять хаос как в стране, так и в ЕС.
"На восточной границе мы имеем дело не только с насилием, но со срежиссированным действом, цель которого состоит в нарушении границ Польши, в том, чтобы посеять хаос, как в Польше, так и в ЕС", - сказал он на чрезвычайном заседании сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе.
Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась накануне, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.
Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
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