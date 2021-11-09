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ТЭК 09.11.2021 21:49

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021г до 11,1 млн б/с, на 2022г - до 11,9 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021 год на 0,1 млн б/с - до 11,1 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

В октябре добыча нефти в США составила в среднем 11,4 млн б/с по сравнению с 10,7 млн б/с в сентябре в результате увеличения добычи после сбоев из-за урагана Ида. "Мы прогнозируем, что в декабре добыча вырастет до 11,6 млн б/с. Мы ожидаем, что годовая добыча в среднем составит 11,1 млн б/с в 2021 году и увеличится до 11,9 млн б/с в 2022 году по мере роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США", - пишет EIA.

При этом рост добычи будет происходить в основном за счет увеличения количества буровых установок на суше, что, как ожидает EIA, компенсирует темпы падения добычи.

В октябрьском обзоре EIA ожидал добычу США в следующем году в объёме 11,7 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]