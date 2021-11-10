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Дальнее зарубежье 10.11.2021 12:01

Первый пилотируемый полёт к Луне в рамках миссии "Артемида" планируется на май 2024 года - NASA

Первый испытательный полёт с экипажем на борту в рамках программы "Артемида" произойдёт в мае 2024 года, заявил администратор NASA Билл Нельсон.

В ходе прошедшей во вторник онлайн-конференции, посвященной программе "Артемида", Нельсон сообщил, что NASA намерено увеличить объём выплат на разработку космического корабля Orion до $9,3 млрд.

"Новые размеры выплат (на разработку Orion - ИФ) и определение дат миссий программы "Артемида" вплоть до миссии "Артемида-2" - результат увеличения масштаба разработки и усовершенствования демонстрационных вариантов корабля, а также других факторов, включая задержки, вызванные пандемией коронавирусной инфекции", - сказал он.

По словам Нельсона, "эти изменения повлияли на даты миссии "Артемида-2", первой пилотируемой миссии к Луне, её потенциальная дата запуска - май 2024 года".

Он добавил, что в ходе миссии "Артемида-2" к Луне отправится экипаж из четырех астронавтов. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике.

Программа "Артемида" была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - спустя 55 лет вернуть человека на лунную поверхность в 2024 году. Кроме того, планируется строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]