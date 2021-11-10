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Pfizer и BioNTech запросили разрешение американского медрегулятора применять бустерную дозу вакцины против COVID-19 для граждан США старше 18 лет

Компании Pfizer и BioNTech запросили Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешить применение бустерной дозы их вакцины против коронавируса для американцев старше 18 лет.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили, что подали запрос на внесение изменений в разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на экстренное применение бустерной дозы вакцины против COVID-19, чтобы включить всех лиц в возрасте 18 лет и старше", - говорится в совместном пресс-релизе компаний, распространенном во вторник (в среду по времени Москвы).

Запрос на внесение поправок основан на результатах 3-й фазы исследования, в котором приняли участие более 10 тыс. человек.

"Данные показывают (...) относительную эффективность вакцины в 95% против COVID-19 по сравнению с двухдозным графиком в период, когда штамм Delta был преобладающим", - говорится в сообщении.

В настоящее время право на получение бустерной дозы вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna спустя шесть месяцев после вакцинации двумя дозами препарата имеют лица 65 лет и старше, а также взрослые с высоким риском тяжелого течения инфекции.

Все вакцинированные Johnson&Johnson старше 18 лет имеют право на получение бустера через два месяца после вакцинации.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, БУСТЕР, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]