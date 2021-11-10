Шульгинов: пока рано говорить о закате нефтяной эры, надо монетизировать запасы

РФ в условиях энергоперехода необходимо стабилизировать добычу нефти, считает министр энергетики Николай Шульгинов.

"Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача - обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи. Мы также должны внести изменения в энергостратегию, возможно в генсхемы нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития, и продлить горизонт планирования до 2050 года", - сообщил он в интервью газете "Коммерсант".

"Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры", - сказал он.