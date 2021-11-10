Шульгинов: пока рано говорить о закате нефтяной эры, надо монетизировать запасы

РФ в условиях энергоперехода необходимо стабилизировать добычу нефти, считает министр энергетики Николай Шульгинов.
"Мы считаем, что в 2023-2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача - обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи. Мы также должны внести изменения в энергостратегию, возможно в генсхемы нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития, и продлить горизонт планирования до 2050 года", - сообщил он в интервью газете "Коммерсант".
"Сегодня 2021 год, на мой взгляд, пока рано говорить о закате нефтяной эры. Надо монетизировать запасы. Отмечу, что такого подхода придерживаемся не только мы, но и зарубежные партнеры", - сказал он.
Берлин призывает Ереван и Баку активизировать усилия для нормализации отношений
Президент Алиев обсудил с Блэкменом азербайджано-британские отношения
Азербайджан в 2022г выделит из госбюджета $1,3 млрд на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура – глава Минфина
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250,8 млн - университет Хопкинса
Туроператоры не могут принимать иностранных туристов в России из-за проблем с QR-кодами
АТОР прогнозирует, что в Турции по итогам года отдохнут почти 5 млн россиян
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Военные в 2021г провели около 300 тренировок по антитеррору на российской военной базе в Таджикистане
Польские пограничники сообщили о задержании гражданина РФ за пособничество нелегалам на границе с Белоруссией
Первый пилотируемый полёт к Луне в рамках миссии "Артемида" планируется на май 2024 года - NASA
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Выпускник БВШН, участник Отечественной войны принят на работу в SOCAR
Поддержка возрождению Карабаха - вклад «Яркая Победа» от Yelo Bank
В Бакинской высшей школе нефти торжественно отметили День Победы
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог