Байден не согласился с лидерами России и Китая в оценках роли американской демократии

Президент США Джо Байден заявил, что в отличие от президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина уверен в том, что американская демократия обеспечит успешное развитие его страны.
"Это действительно переломный момент в нашей стране. И Путин, и Си Цзиньпин говорили мне, что, по их мнению, демократии не могут работать в XXI веке, поскольку для достижения консенсуса требуется слишком много времени; вот почему автократии одержат победу в наши дни", - сказал Байден.
По словам президента США, вопрос возникал во время его встреч с мировыми лидерами на саммитах G20 и по климату (COP26).
"Вопрос, который задает весь мир: действительно ли Америка вернулась? Они видят разобщенность, они видят нападение 6 января (штурм Капитолия сторонниками экс-президента Трампа - ИФ). И они спрашивают, может ли американская демократия добиться успеха?" - сказал Байден.
"Мой ответ - мы не только можем этого добиться, а должны", - подчеркнул он в виртуальном выступлении на мероприятии по сбору средств для Нацкомитета Демократической партии.
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